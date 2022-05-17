Kemal Kılıçdaroğlu: Mahkemenin Canan Kaftancıoğlu kararını tanımıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarının onanmasını ve hakkında siyasi yasak getirilme kararını tanımadıkları söyledi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendi.

Kılıçdaroğlu burada, geçtiğimiz hafta hakkındaki davalardan aldığı cezalar Yargıtay tarafından onanan ve siyasi yasak getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konusuna da değindi.

"Siyasi tutuklularla demokrasi gelmez"

Kılıçdaroğlu, mahkemeyi ve kararını tanımadığını söyledi.

CHP Lideri şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi intikamına tanık olduk. İstanbul İl Başkanımız Canan Hanım'ı mahkum ettiler bir de siyasi yasak getirdiler.

Yasaklarla, özellikle siyasi tutuklularla Türkiye yol alamaz. Parti kapatmakla, farklı düşündü diye hapse atmakla demokrasi gelmez. Demokrasi herkesin fikrini özgürce ifade edebildiği bir iklimi yaratmaktır.

Akıl akıldan üstündür. Benim söylemime katılmayabilirsiniz ama beni dinleyebilirsiniz. Belki ben haklıyım...

Canan Hanım'ın hapse atılmasını isteyenler, seçilmiş mahkemeler, seçilmiş hakimler şunu unutmasın; bu ülkeye demokrasiyi size rağmen getireceğiz, bu ülkeye özgürlüğü size rağmen getireceğiz.

Kılıçdaroğlu: Mahkemenin kararını tanımıyoruz VİDEO



"Bir adaletsizlik kabul edildiğinde bin yerde adaletsizlik türer"



Hak etmeyen kişiyi hapse atıyorsanız bu ülkede adaletsizlik var demektir. Milletimiz şunu sakın unutmasın; bir adaletsizlik kabul edildiğinde bin yerde adaletsizlik türer.

Adaletsizliği kabul ettiğiniz andan itibaren yarın size yapılacak adaletsizliği de fiilen kabul etmiş sayılırsınız. Adaletsizlik susmayacağız. bizim gibi düşünmeyenlere dahi yapılsa mücadelemizi sürdüreceğiz.

Adaletsizlik kovid gibidir, süratle yayılır, tüm alanı enfekte eder. Adaletsizlik kime yapılıyorsa ona karşı durmak gerekiyor. İl Başkanımızın siyasi yasak kararını asla tanımıyoruz.

"Mahkemenin kararını tanımıyoruz"

Mahkemeyi de tanımıyoruz verdiği kararını da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır, nokta."