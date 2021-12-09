Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki el hareketi için ilk kez konuştu

Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki el hareketi için ilk kez konuştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde kürsüde elleriyle yaptığı kapak hareketi için, "Ellerime değil sözlerime baksınlar" dedi.

TBMM'de 2022 bütçe maratonu devam ediyor.

6 Aralık'taki oturumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

EL HAREKETİ GÜNDEME OTURDU

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından çok yaptığı el hareketi gündeme oturdu.

CHP Lideri, "Bir şey daha yaptılar. Bakın siz bilmiyorsunuz. Çünkü araştırmıyorsunuz. Bakın aynı zamanda ne yaptılar biliyor musunuz? Dolar ile borçlandılarsa Amerika'daki enflasyonu, euro ile borçlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu sırtımıza yıkıyorlar." ifadelerinden sonra kapak hareketi yapmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun el hareketi, TBMM'de gerilime neden olurken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar ve halktan büyük tepki aldı.

"ELLERİME DEĞİL SÖZLERİME BAKSINLAR"

Kılıçdaroğlu, o hareketi yaptıktan sonra ilk kez konuştu.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı?" sorusuna, "Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil sözlerime baksınlar…" cevabını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketi Meclis'i karıştırdı VİDEO