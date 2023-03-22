Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'yi ziyaret etmek istiyorum Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi ziyaretlerine Muharrem İnce'yi de eklemek istediğini, bu konuda tarih belirleme sürecinde olduklarını söyledi.

Resmi seçim süreci başladı.

14 Mayıs'a geri sayım sürüyor.

Büyük kavgalarla aday belirleyen muhalefette seçime 54 gün kala 'oylar bölünüyor' tartışması var.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi henüz ikna edemedi.

Kılıçdaroğlu, bu kapsamda parti ziyaretlerine Memleket Partisi'ni de ekledi.

Kılıçdaroğlu, HDP, BTP ve Milli Yol Partisi'nden sonra Memleket Partisi'ni de ziyaret edecek.

"Memleket Partisi'ne de gideceğim"

Gazeteci Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu, ziyaretin randevu aşamasında olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görülürse belirlenen tarihte gitmek istiyorum." dedi.

İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda, Kılıçdaroğlu lehine seçimden çekilebileceğini söylemiş fakat 2 gün sonra YSK'ya adaylık başvurusu yapmıştı.

Fatih Altaylı'nın TekeTek programına konuk olan İnce, Altaylı'nın seçimden çekilme sorusunu geçiştirerek cevap vermedi.