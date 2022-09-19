Kemal Kılıçdaroğlu: Otoriterliğe özenmememiz gerekiyor

Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyelik hedefini eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerimiz demokrasiyi savunan uluslararası kurumların yeridir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu basınla sohbet toplantılarına devam ediyor.

CHP lideri bu kapsamında Gerçek Gündem’in bazı yazar ve yöneticileriyle toplantı yaptı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, soruları da yanıtladı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katlımı da ele alındı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin örgüte üyelik hedefini eleştirdi.

"Dünya ikiye ayrılmış durumda"

Dünyanın demokratlar ve otokratlar olarak ikiye ayrıldığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Dünya ikiye ayrılmış durumda politik olarak. Demokrasiden yana olanlarla otoriter rejimlerden yana olanlar.

Biz öteden beri demokrasiyi savunan bir partiyiz ve demokrasiyi savunan dünya içerisinde olmak zorundayız.

İnsan hakları burada, gelişme burada, bilimsel gelişme burada, adalet burada, insana saygı burada, sosyal devlet olmanın gereği burada, düşünce özgürlüğü, üniversite özerkliği burada." ifadelerini kullandı.

"Otoriterliğe özenmememiz gerekiyor"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Demokrasi sürekli gelişen bir kavram. Biz öteden beri CHP olarak demorkasiyi savunan bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla bizim otoriterliğe özenmememiz gerekiyor.

"Yerimiz demokrasiyi savunan uluslararası kurumların yeridir"



Elbetteki o ülkelerle ekonomik, kültürel ilişkilerimiz olacak. Buna itirazımız yok. Ama yerimiz demokrasidir, demokrasiyi savunan uluslararası kurumların yeridir.

Biz bugün Avrupa Konseyi'ne üyeysek, Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsak, AB'nin önerdiği bütün demokratik standartları ülkemize getirmek zorundayız"