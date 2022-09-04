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    Kemal Kılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısının nikah şahidi oldu

    Partisinin fotoğrafçısı Alp Eren Kaya ile Alev Yılmaz'ın nikahında şahitlik yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Evde sizin sözünüz geçerli olacak. Bizim evde öyle" diyerek nikah cüzdanını geline verdi.
    • 04.09.2022 - 20:26
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 20:27
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    Kemal Kılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısının nikah şahidi oldu

    CHP’nin basın biriminde görev yapan Alp Eren Kaya ile Alev Yılmaz, bugün dünya evine girdi.

    Kaya ve Yılmaz’ın Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki düğüne, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

    Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş nikah şahidi oldu

    Çiftin nikah şahitliğini, Kemal Kılıçdaroğlu, Mahsur Yavaş, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Gökhan Bulut ve Demet Akça yaptı. Nikahı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kaydı.

    "Evde sizin sözünüz geçerli olacak, bizim evde öyle"

    Evlilik cüzdanını çifte Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti.

    Kılıçdaroğlu, “Aile birlikteliği gerçekten çok önemli. Arada tartışacaksınız, her evlilikte olduğu gibi. Ama sakın ola ki birbirinize olan saygıyı asla unutmayın” dedi. “Evde sizin sözünüz geçerli olacak. Bizim evde öyle” diyen Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını Alev Yılmaz’a verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısının nikah şahidi oldu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısının nikah şahidi oldu #2

    Kemal Kılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısının nikah şahidi oldu #3

    Kemal Kılıçdaroğlu partisinin fotoğrafçısının nikah şahidi oldu #4


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