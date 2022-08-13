Kemal Kılıçdaroğlu, Paşabahçe Vapuru'nun hizmete alınma törenine katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, restorasyonu tamamlanan Paşabahçe Vapuru'yla ilgili "Başkanımızın İstanbul'un tarihini yeniden restore edip ortaya çıkarması olağanüstü güzel bir olay" dedi.

Haliç Tersanesi’nde İBB tarafından restorasyonu tamamlanan Paşabahçe Vapuru yeniden hizmete açıldı.

Tarihi vapurun açılışı için düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.



Haliç Tersanesi İnşa Atölyesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Paşabahçe Vapuru yeniden hizmete açıldı.

Tarihi vapurun seferlerine yeniden başlaması çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da katıldı.

"Paşabahçe'ye binip binmediğimi bilmiyorum ama yüzde yüz binmişimdir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu programda yaptığı konuşmasında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İstanbul’un tarihini yeniden restore edip ortaya çıkarması olağanüstü güzel bir olay. Zaten üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan bir İstanbul. Neresini kazsanız, neresine el atsanız mutlaka bir tarih çıkar. Şehir hatları vapurları ya da vapuru, benim hayatımda da çok önemli. Bu vapurların İstanbul’un kültüründe de tarihinde de önemli bir yeri var ve bunların yaşatılması lazım. Paşabahçe’ye binip binmediğimi bilmiyorum ama yüzde yüz binmişimdir. Bunları yaşatmak lazım.

"Ekrem başkanımız elinden gelen tüm çabayı gösteriyor"

Haliç Tersanesi Fatih’ten kalan bir miras. Burası da bir tarih. İstanbul aynı zamanda dünyanın kültür merkezi, ciddi ve entelektüel birikiminin tüm dünyaya buradan yayılması lazım. Bunların da anlatılmasını çok arzu ederim. Bu konuda da Ekrem Başkanımız elinden gelen tüm çabayı gösteriyor. Sayın Başkan’a bütün konukların önünde, huzurunda yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İmamoğlu: Yeniden sefere çıkacak hale getirdik

Vapurun 12 yıl önce denizden koparıldığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Emekli edilmeye çalışılan bir vapuru hayata döndürmenin güzel anında birlikteyiz. Paşabahçe Vapuru 1952 yılında bu şehrin hayatına girmiş ve çok sevilmişti. Hakkında şarkılar, türküler, yaşamın izleri vardı. Az önce ekranda gördüğümüz bu vapurda doğan bir çocuk varmış. Anılarıyla çok güçlü bir İstanbul hatırasından bahsediyoruz. Burası gemi inşa edilemez hale gelmiş. Artık kendi deniz taksilerini üreten, birçok kompozit yolcu gemisinden tekne inşaatına kadar geleceğe dönük fırsatlarını ortaya koyan önemli bir imalat yapan tersaneye döndü. Şehir hatlarının elinde olan ya da Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan teknelerin dışında da sektöre hizmet veren bir tersaneye dönüştü burası. Haliç Tersanesi’nin bilgi birikimi sayesinde hayatını buraya adamış, ustaların ve yeni nesil ile beraber yeni yetiştirdiği çırakların sayesinde Paşabahçe bu kadar güzel yeniden inşa edildi. Bir buçuk yılda. Restorasyon konusunda yine bu süreçler ve çağrılar ortaya konduğunda, bize dönüp hareketiyle yalnız bırakmayan Beykoz Belediyesi’ne ve değerli başkanı Murat Aydın’a da buradan teşekkür ediyorum işbirliğinden dolayı. Gemiyi, seyir emniyeti ve yolcu güvenliğini temel alarak, orijinal yapısını ve tasarımını da tümden koruyarak ki, birazdan içine girdiğimizde gerçekten çok değerli bir iş olduğunu başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm konuklara da hissettiriyor olacağız. Yeniden sefere çıkacak hale getirdik, bugün inşallah o tarihi tadı hep birlikte alacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu martılara simit attı

Konuşmaların ardından Haliç’e indirilen Paşabahçe Vapuru ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetliler kısa bir gezinti yaptı.

Gezinti sırasında simit ve çay ikram edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu gezinti sırasında martılara simit attı.

Öte yandan hatıra fotoğrafının ardından vapurdan inen CHP heyeti ve davetliler tören alanından ayrıldı.