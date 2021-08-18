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Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Daron Acemoğlu ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Daron Acemoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en iyi 10 profesöründen biri olan ekonomist Prof. Daron Acemoğlu'nun parti genel merkezinde ağırladı.