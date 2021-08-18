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    Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Daron Acemoğlu ile görüştü

    Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Daron Acemoğlu ile görüştü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en iyi 10 profesöründen biri olan ekonomist Prof. Daron Acemoğlu'nun parti genel merkezinde ağırladı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 20:14
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    Dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti.

    SAMİMİ POZLAR DİKKAT ÇEKTİ

    Ziyarete ilişkin fotoğraflar, CHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Çekilen fotoğraflarda Kılıçdaroğlu ile Acemoğlu'nun verdiği samimi pozlar dikkat çekti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Daron Acemoğlu ile görüştü #1

    DÜNYANIN EN İYİ 10 PROFESÖRÜ ARASINDA

    MIT, internet sitesinden Acemoğlu'nun 2019 yılında bu ünvanı hak eden iki isimden biri olduğunu açıklamıştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Daron Acemoğlu ile görüştü #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Daron Acemoğlu ile görüştü #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Daron Acemoğlu ile görüştü #4

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