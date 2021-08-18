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Kemal Kılıçdaroğlu, Prof. Daron Acemoğlu ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en iyi 10 profesöründen biri olan ekonomist Prof. Daron Acemoğlu'nun parti genel merkezinde ağırladı.
- Haber Merkezi
- 18.08.2021 - 20:14
Dünyanın önde gelen üniversitelerinden MIT'de (Massachusetts Institute of Technology) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti.
SAMİMİ POZLAR DİKKAT ÇEKTİ
Ziyarete ilişkin fotoğraflar, CHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Çekilen fotoğraflarda Kılıçdaroğlu ile Acemoğlu'nun verdiği samimi pozlar dikkat çekti.
DÜNYANIN EN İYİ 10 PROFESÖRÜ ARASINDA
MIT, internet sitesinden Acemoğlu'nun 2019 yılında bu ünvanı hak eden iki isimden biri olduğunu açıklamıştı.