Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutladı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100. yıl dönümü için yayınladığı mesajında, "Kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayınladı.

"KAHRAMANLARIMIZI MİNNETLE ANIYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milli mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi’nin zaferle sonuçlanışının 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."