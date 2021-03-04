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Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocularla buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocularla buluştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocuların olduğu bir grupla bir araya geldi.