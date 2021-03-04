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    Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocularla buluştu

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocuların olduğu bir grupla bir araya geldi.
    • AA
    • 04.03.2021 - 09:41
    • Güncelleme : 04.03.2021 - 10:48
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    Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocularla buluştu

    Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisiyle birlikte birçok sektörde aksamalar meydana geldi.

    Özellikle toplu yapılan etkinlikleri olumsuz etkileyen pandemi sürecinde, sinema, tiyatro gibi alanlarda daha tedbirli olundu.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle görüştü.

    SALGIN SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

    CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun tiyatro sanatçıları ve birlik temsilcileriyle bir araya gelerek, koronavirüs salgın sürecindeki sektörü değerlendirdikleri belirtildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocularla buluştu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocularla buluştu #2

    Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocularla buluştu #3

    Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı ve tiyatrocularla buluştu #4

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