Kemal Kılıçdaroğlu: SGK'yı Gelir İdaresi'ne bağlayacağız

SSK'nın başında olduğu günleri hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, o günlerde verdiği mücadelelerin tarihin not defterlerinde bulunduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ni (TÜRMOB) ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, TÜRMOB'un çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

TÜRMOB'un ekonomiyi yakından izlediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hak edilen bedelin alınamadığını söyledi.

Ekonominin kayda alınmasının sağlıklı vergi üretimini oluşturduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Sosyal Güvenlik Kurum'larıyla ilgili açıklamalar da yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Eski bir SGK başkanı olarak istiyorum VİDEO

"SGK'NIN NASIL AYAKTA KALACAĞININ ÖNERİLERİNİ ORTAYA KOYMANIZ LAZIM"

Kılıçdaroğlu SGK'yla ilgili, "SGK'nın tarihçesini baştan sona inceleyiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tarihsel süreç içinde hangi açmazlarla karşılaştığını kayda alınız. SGK'nın nasıl ayakta kalacağının önerilerini ortaya koymanız lazım.

Eski bir SGK başkanı olarak istiyorum. Benim orada verdiğim mücadeleler tarihin yazdığı not defterinde duruyor. Ama bugün çok daha büyük açıklar var. Gerekçelerini sizin ortaya koymanız gerekiyor." dedi.

"SGK'YI GELİR İDARESİ'NE BAĞLAYACAĞIZ"

SGK'yla ilgili uzun zamandır düşündüğü şeyi açıklayan Kılıçdaroğlu, Gelir İdaresi'nin sosyal güvenlik primlerini de toplaması gerektiğini söyledi.

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"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK KAĞIT TASARRUFU OLACAK"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Öteden beri düşündüğüm bir şey var. Gelir İdaresi'nin sosyal güvenlik primlerini de toplaması gerekiyor. İki ayrı beyanname ile değil tek beyanname ile. Dolayısıyla göreceksiniz Cumhuriyet tarihinin en büyük kağıt tasarrufu olacak.

Sorun bir tahsilat sorunu olmaktan çok bir kaynak sorunu, yönetememe sorunu. Ekonomide derin bir kriz, buhrana dönüşmüş durumda. Bu tablo bizim ve sizin kaldırabileceğiniz bir tablo değil. Ben TÜRMOB'un çözümler üretmesini çok arzu ederim.

Ekonomide, maliyede neler yapılmalı, ticari alanda neler yapılmalı... Sosyal güvenlik primlerinin Gelir İdaresi tarafından toplanması çok değerlidir. Bütün tahsilatı bir şekilde görmüş olacak.

"EKONOMİDE DIŞA BAĞIMLILIK CİDDİ BİR SORUN"

Yatırım, üretim ve istihdam endeksli bir ekonomi aynı zamanda işsizliği çözen bir ekonomidir.

Ekonomide dışa bağımlılık ciddi bir sorun. Eğer dışarıdan dayatılan faiz içeride kabul edilmiyorsa para gelmiyor, dayatmaya teslim olup faiz yükseltiliyor. Faizi düşürünce dolar ve döviz yükseliyor. İki açmaz arasında kalan iktidar çözüm üretemiyor.

"SORUN ESNAFTA, İŞÇİDE, İŞSİZDE"

Yurt dışına ödenen faizler olağanüstü rakamlara ulaşmış vaziyette. Eğer siz yarattığınız kaynakları bir avuç tefeciye verirseniz çözüm üretemezsiniz. Fatura, düşük gelirlilere çıkıyor. Yüksek gelirlilerde zaten bir sorun yok.

Dövizle ihale alanlarda bir sorun yok. Parası olup devlete yüksek faizle borç verende sorun yok. Sorun esnafta, işçide, işsizde... Bu toplumsal huzursuzluğa yol açar. "