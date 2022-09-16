Kemal Kılıçdaroğlu Silivri'de çiftçilere mazot dağıtım törenine katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Amacımız herkes ekecek. Herkes üretecek ama hiçbir çiftçi zarar etmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 16.00'da Silivri'nin Değirmenköy beldesinde çiftçilerle bir araya geldi.

İBB'nin çiftçiye destek projesi kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte 10 ilçe, 121 mahalledeki 2 bin 217 çiftçiye, bin 541 ton ekmeklik buğday tohumu desteği verileceği, bu tohumların 61 bin 670 dekar alana ekileceği duyuruldu.

Bunun yanı sıra 10 ilçe 128 mahallede bin 654 çiftçiye 160 bin 500 litre mazot desteği verileceği belirtildi.

Çiftçinin traktörüne mazot doldurdu

Kılıçdaroğlu etkinlikte yaptığı konuşmasının ardından İmamoğlu ile birlikte tankerden çiftçinin traktörüne mazot doldurdu.

"Üreticiyi toprağa küstürürseniz, o millet aç kalır"

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçi varsa ekmek var. Tut elimizden. 'Yetiş Bay Kemal' diyorsunuz. Yetişeceğim. Hiç meraklanmayın. İnşallah. İstanbul için yapılanları Türkiye için de yapacağız. Türkiye'de kırsalda çalışan kadınlar ve gençler kırsalda çalıştıkları sürece sigortalı olacaklar, sigorta primlerini devlet ödeyecek. Bizim hedeflerimizden birisi bu. Dolayısıyla kırsalda çalışan kadın kırsalda çalışan gençler, mutlu olmuyorlar, sosyal güvenlikleri sağlanmıyor. Çiftçiyi, üreticiyi, balıkçıyı, besiciyi toprağa küstürürseniz, denize küstürürseniz o millet aç kalır. Sizler üretmediğiniz takdirde. 85 milyon insan olarak biz gideceğiz buğdayı, arpayı, yulafı, mısırı, eti, canlı hayvanı, nohudu, mercimeği dışarıdan alıyoruz. Niye dışarıdan alıyoruz? Bereketli topraklarımız, çalışkan insanlarımız var. Üretiyorlar ama emeklerinin karşılığını alamadığı zaman topraktan küsüyorlar. 'Ekmeyeceğim' diyorlar. Bize diyorlardı ki seçimlerden önce. 'Bakın, CHP'li belediyelere oy verirseniz yardımlar kesilir. Bir daha yardım alamazsınız' diyorlardı. Sizler bunlara inanmadınız ve o belediye başkanlarına destek verdiniz. Onlar. Seçimle geldiler, makamlarına oturdular.





"Çiftçiler üretecek ve kazanacak"

Çiftçi ektiği ürünün karşılığını almalı. Alın terinin karşılığını almalı. Bu nasıl bir formülle olabilir? Onu söyleyeyim. Allah nasip eder, oy verir, bizi iktidara taşırsanız nasıl yapacağımızı size anlatacağım. Çiftçi ekiyor; ister buğday, ister mercimek ne istiyorsa, mısır, ayçiçeği, ne istiyorsa dönümün maliyeti bellidir. Ne kadar gübre kullanıldı, ne kadar işçilik var, ne kadar ilaç var, mazotu ne kadar? Bütün bunların hepsini çağırırsınız Ziraat Odaları Birliği başkanını dersiniz ki, ya dönüm maliyetini çıkar. Sulu arazi, susuz arazi neyse dönüm maliyeti çıkar. O maliyet artı üstüne makul bir kar verirsiniz, koyarsınız. O da eşittir, taban fiyat olur. Yani taban fiyat sizin karınızı da içeren bir fiyat olmak zorundadır. Aksi halde siz ektiğiniz ürünün karşılığını alamazsınız. Amacımız herkes ekecek. Herkes üretecek ama hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Belirlenen makul fiyatın üstünde çiftçi alacak buluyorsa, alıcı buluyorsa satabilir, ihraç edebilir. Ama çiftçinin zarar etmediği bir modeli hayata geçirmezseniz Türkiye'de insanlar aç kalır ve biz bunların tamamını bir şekliyle dışarıdan almış oluruz. Yine bizim çiftçi kardeşlerimizle ilgili pek çok güzel düşüncelerimiz var. Sizler üreteceksiniz, kazanacaksınız. Dolayısıyla sizler kazandığınız zaman Türkiye'nin karnı, 85 milyonun karnı doyacak."