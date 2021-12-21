CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz endeksli TL mevduatı ile döviz sahiplerinin garibanlar tarafından fonlandığı bir düzen getirildiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ekonomi vardı.

"GİZLİ FAİZİN DİK ALASINI UYGULADILAR"

CHP Genel Başkanı, yaşanan sorunların temelinde güven problemi olduğunu söyleyerek döviz endeksli TL mevduatı konusuna da değindi.

Kılıçdaroğlu, "Devlet birilerinin deneme alanı değildir. Onun kumar masasına süreceği imkan değildir. Hazine kumar masasına sürülemez. Hazinede olmayan bir para ile garanti verdiler. Dün yaptıkları buydu. Din bunu emrediyor diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar. Ama şimdi bunu yaparak Türkiye'yi daha da büyük bir girdabın içine soktular.

"GARİBANIN DÖVİZ SAHİBİNİ FONLADIĞI BİR DÜZEN"

Türkiye'yi garibanın, döviz sahibini fonladığı saçma sapan bir karanlığa götürdüler. Garibanın bankada dövizi olanı fonladığı bir düzeni getirdiler. Kurla TL arasında fark çıkarsa o fark hazineden ödenecek. Yani garibanın parasından ödenecek. Kime ödenecek? Bankada doları olana. Akıl var mantık var. Nasıl bunu yaparlar? Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler.

"BUNA RAĞMEN ERDOĞAN'I DESTEKLEYENLER OTURUP DÜŞÜNMELİ"

Hem de dolar garantili olarak. Nas bunun neresinde? O garibanlardan bazıları bu gelişmeleri kutluyor. Buna rağmen Erdoğan'ı destekleyenler oturup düşünmesi gerekiyor. " dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler VİDEO

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİYE İHTİYACI VAR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kıyamet kopardılar dış güçler. Ne oldu? Yeni atanan Maliye Bakanı dış güçler yok, doları bilinçli yükseltiyoruz dedi. En iyi hazine ve maliyeden sorumlu bakan bilir. Türkiye'nin stratejiye ihtiyacı var. Yarını göremiyorsanız planlama yapamazsınız.

Öyle bir noktaya geldik ki, 1 saat sonra ne olacak kimse bilmiyor. Böylesine istikrarsız bir ortamda sanayici de esnaf da herkes durmuş vaziyette. Açıkça söyledim, buradan da ifade edeyim.

"TEMELDE GÜVEN SORUNU VAR"

Sorunun temeli güvendir. Eğer bir ülkenin vatandaşları kendisini yöneten siyasi otoriteye güven duymuyorsa o kişiler o ülkeyi sağlıklı yönetemezler. İktidar, bir güven ortamı yaratamaz. Her kafadan bir sesin çıktığı yapı içinde güven ortamı oluşamaz.

Tasarruf sahiplerinin yüzde 66'sı 'Ben TL'ye güvenmiyorum' diyor. 'Devlet yöneticilerine de güvenmiyorum, başka ülkenin parasına güveniyorum' diyor. Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse, Türk Lirası'nın itibarını korumak da aynı şeydir.

İktidar güven ortamı yaratabilir mi, yaratamaz. 'Dış güçler' diye kıyameti kopardılar. Kendi bakanları 'ortada dış güç yok' diyor. Türkiye'nin stratejiye ihtiyacı var.

"İLK YAPACAĞIMIZ İŞ GÜVENİ TESİS ETMEK"

Devlet bir şirket değildir. Devlet bir kişinin malı, mülkü değildir. Adeta bir kişi, 'Ben devletin sahibiyim' diye ortaya çıkıyor. Ve Türkiye'yi yanlış yönetiyor, kargaşa çıkarıyor. Ekonomide bugüne kadar hiç alışmadığımız sorunlar yarattı.

13. Cumhurbaşkanımız inşallah Millet ittifakının Cumhurbaşkanı olacak. İlk yapacağımız iş güveni tesis etmek. Güveni tesis etmenin yolu sorunu yaşayanla sorunu çözenin yan yana gelmesidir.

Bir yandan zamlar yağarken, bir yandan dövizi tutamıyorsanız bir sorun var demektir. Soru şu: Sorunu kim çözecek? Sorunun çözülmesi için demokrasinin işlemesi lazım yani seçimin gelmesi lazım."