Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya akımına katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya akımı 20yaschallenge'a katılarak 20 yaşında çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının 20yaschallenge etiketiyle, 20 yaşlarında çekilen fotoğraflarını paylaşmaları bir anda akıma dönüştü.

Bu akıma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

"HEY GİDİ YILLAR"

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan 20 yaşında olduğu bir fotoğrafı, "Hey gidi yıllar… Selvi Hanım'ı etkilemek çok önemliydi tabi." notuyla paylaştı.