CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de düzenlenen metro inşaatı temel atma törenine İyi Parti lideri Meral Akşener ile birlikte katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in vizyon projesi olarak değerlendirdiği metronun temeli, 3 Ocak Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında atıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.



Akşener, konuşmasında, 'erken seçim' çağrısını yineledi.

Kılıçdaroğlu ise göreve geldiklerinde en geç 2 yıl içinde Suriyelileri davulla zurnayla memleketlerine göndereceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyeliler isterlerse turist olarak gelebilir VİDEO



"SURİYELİLER İSTERLERSE TURİST OLARAK GELEBİLİR"

"En geç 2 yıl içinde hiç meraklanmayın tüm Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Bize güveneceksiniz. Söz veriyoruz bize güveneceksiniz, biz de size güveneceğiz. Güven üzerine siyaseti inşa edeceğiz. Asla ırkçılık yapmıyorum, herkesin kimliğine saygılıyım.

Suriyeliler de kendi ülkelerinde huzur içinde birlikte yaşasınlar. Buraya isterlerse turist olarak gelebilirler, kapılarımız açık. Gezebilirler, hiçbir sorun yok. Onların açmaz noktaya getirdiği dış politikayı, Mustafa Kemal’in söylediği, 'yurtta barış dünyada barış' üzerine inşa edeceğiz. Suriye ile de Mısır'la da barışacağız. Tüm komşularımızla barışacağız. Sadece iç politika değil, dış politikada da Türkiye kurucu ayarlarına yeniden dönecek. Asla unutmayın, sandık gelecek. Sandığa sahip çıkmak bizim görevimiz ama oy kullanmak sizin göreviniz. Oy kullanacaksınız.”

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, Mersin metrosu inşaatının temelini attı.





















