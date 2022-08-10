Petrol
97.5
1.24%
Euro
18.4561
0.98%
Dolar
17.867
-0.18%
Altın
1.032
-0.09%
Borsa
283
0.00%
Bitcoin
429.451
3.26%
BTXN Coin
7.51
-1.18%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çok bulutlu 29 C

    Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

    6'lı masanın 21 Ağustos'taki toplantısından önce liderler tutuna çıkan Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 19:55
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 19:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti

    6'lı masa 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya gelecek.

    Zirveye ev sahipliği yapacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu liderler turu ile zirve gündemini belirliyor.

    Kılıçdaroğlu ile buluştu

    Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

    Karamollaoğlu dün, altı siyasi parti genel başkanının 21 Ağustos’ta, altıncı kez bir araya geleceği zirve öncesinde Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etmişti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti VİDEO


    Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu nu kabul etti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu nu kabul etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Büyükçekmece'deki halı saha yangınında ceset bulundu
    3. Sayfa

    Büyükçekmece'deki halı saha yangınında ceset bulundu

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Aslı Samat: Erkekler şişman kızlara aşık olmuyor
    Magazin

    Aslı Samat: Erkekler şişman kızlara aşık olmuyor

    Görüş Bildir