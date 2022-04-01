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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,Medeniyetler Bahçesi ana temasıyla düzenlenen EXPO 2021 Hatay’ın açılış törenine katıldı.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 00:47
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız

    Medeniyetler Bahçesi ana temasıyla düzenlenen, geçen yıl pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen EXPO 2021 Hatay organizasyonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programla açıldı.

    Antakya ilçesinde Karaksı mevkisindeki EXPO Alanı’na gelen Kılıçdaroğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, EXPO için yapılan 1600 metrekarelik Ortak Varoluş Mozaiği'nin son taşlarını koydu. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra alanı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

    EXPO ALANI'NI GEZDİ

    Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, EXPO Alanı'nın nefes aldıran kalıcı bir mekan olduğunu belirtti.

    "TÜRKİYE'Yİ AYDINLIĞA ÇIKARMAKTA KARARLIYIZ"

    Her yaşta insanın gelip, alanı gezerek eğleneceğini, şarkılar türküler dinleyeceğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Belki yeşilin bütün tonlarını burada görecekler. Dolayısıyla Hataylılar için olağanüstü güzel bir ortam. Bir şeyi unutmamanızı isterim, kararlılık sadece Hatay Büyükşehir Belediyemizde değil, diğer belediye başkanlarımızda da aynı kararlılık ve aynı azimle yol yürüdüklerini bilmenizi isterim. Biz çıkarılan engellerden şikayet eden değil, engelleri aşmasını bildik. Engelleri aşmasını biliyoruz, engelleri aşma konusunda kararlı irademizi de sergiliyoruz. Dolayısıyla hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar, Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız” dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız #1

    Konuşmaların ardından, gösteri ekibinin sahne aldığı organizasyonun açılışına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, CHP'li yöneticiler, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı ülkelerin Ankara Büyükelçileri, yerli ve yabancı misafirler katıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız #2

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız #3

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız #4

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız #5

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız #6

    Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi aydınlığa çıkarmakta kararlıyız #7


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