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    Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetini kabul etti.
    • 08.06.2022 - 19:45
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 19:46
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    Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti

    HDP ve İyi Parti'yi ziyaret eden Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) heyetinin son durağı CHP oldu.

    Kılıçdaroğlu ile görüştüler

    CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyetini, parti genel merkezinde kabul etti.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Ahmet Akın, Onursal Adıgüzel, Fethi Açıkel, Yüksel Taşkın ve Gökçe Gökçen eşlik etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD heyetini kabul etti #2


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