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- Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'daki değerlendirme toplantısı kapsamında milletvekili eşlerine yönelik düzenlenen çay toplantısına katıldı.
- 24.09.2022 - 20:06
- Güncelleme : 24.09.2022 - 20:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Seferihisar'daki değerlendirme toplantısı kapsamında düzenlenen CHP TBMM Grubu 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Toplantıya katılan CHP'li vekillerin eşleri de, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun davetiyle bir araya geldi.
Çay sohbetine katıldı
CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu değerlendirme toplantısı sonrası çay sohbetine katılan milletvekillerinin eşleriyle buluştu.
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi, milletvekili eşleriyle çay sohbetinde buluştu VİDEO