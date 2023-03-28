Kemal Kılıçdaroğlu yarın Muharrem İnce'yi ziyaret edecek Muhalefette oyları böldüğü iddiasıyla CHP'lilerin büyük tepkisini çeken Muharrem İnce'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın ziyaret etmesi bekleniyor.

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Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer muhalif parti liderlerini ziyaretleri sürüyor.

Daha önce Milli Yol ve Bağımsız Türkiye Partisi'ni (BTP) ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyareti gündeme gelmişti.

Söz konusu görüşme için tarih belli oldu.

Yarın İnce'yi ziyaret edecek

Kılıçdaroğlu'nun sıradaki adresi, eski bir partili, eski bir CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce...

Muhalefette oyları bölmekle suçlanan 100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olma hakkını elde eden İnce, yarın Kılıçdaroğlu'nu ağırlayacak.

Konuya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, görüşme talebinin kendilerinden gittiğini, görüşmenin büyük bir olasılıkla yarın yapılacağını ifade etti.

"İnce'ye oyları bölüyor tepkisi"

Son dönemde eski partisinin seçmeni ve diğer muhaliflerin hedefi olan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında oyları bölmekle suçlansa da açıklamalarında hem iddialı hem de uzlaşmacı görülüyor.

İkinci turda, Kılıçdaroğlu'na oranla kendisinin daha şanslı olacağını belirten İnce yaptığı paylaşımlarla da Kılıçdaroğlu ile görüşmeye açık olduğunu söylemişti.

"Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır"

Bu kapsamda İnce, konuya ilişkin son açıklamasında "Ben başka bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Cumhurbaşkanı adayıyım. Allah’ın izni ile plânladığımız şekilde ve sürede imzalarımızı toplayıp yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte bütün adaylarla olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğim. 100 bin imzayı toplayayım önce Kemal Bey benim abimdir, genel başkanımdır. Onun sözünü dinler, memnuniyetle de görüşür, konuşurum." demişti.

İnce-Kılıçdaroğlu pazarlığı

Diğer yandan iki isim arasında yapılacak görüşmenin büyük bir pazarlığa sahne olacağı gündemde.

Millet İttifakı'nda daha önce 5 genel başkana ek İBB ve ABB başkanlarının da dahil olmasıyla 7 Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı oluşturulması uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı.

8'inci Cumhurbaşkanı yardımcısı

Söz konusu görüşmede İnce'yi de böyle bir formülle Millet İttifakı saflarına katma olasılığı kulislerde konuşuluyor.

Bir diğer formül ise İnce'ye bakanlık teklifi.

İnce'nin 100 bin imzayı toplayarak elindeki kozu koruduğu, alacağı bakanlık veya Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi ile adaydan çekilebileceği yorumları yapılıyor.