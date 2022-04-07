Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesinin iftar programına katıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz, dostluğumuza, kardeşliğimize güveneceğiz ve bütün sorunları aşacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı parti yöneticileri ile Yenimahalle Belediyesinin Batıkent Kapalı Pazaryeri'nde düzenlediği iftar programına katıldı.

Tutulan oruçların ve edilen duaların kabul olması temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu, barışa, sevgiye, dostluğa, kardeşliğe ihtiyaç duyulan bir ayda olduklarını dile getirdi.

"Sorunların tamamını aşacağız"

Programda konuşan Kılıçdaroğlu, ülkede çok sorunun olduğu ve bunların aşılacağını belirtti:

"Biliyorum çok sorunlarımız var ama bu sorunların tamamını aşacağız. Kendimize güveneceğiz, dostluğumuza, kardeşliğimize güveneceğiz ve bütün sorunları aşacağız. Bundan emin olmanızı isterim. Evet barışa, evet hakka, hukuka ihtiyacımız var ama adalete de ihtiyacımız var. Adaleti de getireceğiz. Hiç kimsenin hakkını, hukukunu bir başkasının gasbetmesini de istemeyeceğiz ve buna da engel olacağız. Dolayısıyla dostluğu, barışı, sevgiyi hep birlikte bu güzel ülkeye getirmek isteriz. Her evde bereketin olmasını, huzurun olmasını, kucaklaşmayı arzu ediyoruz ve bu arzumuzu da hep birlikte hayata geçireceğiz. Hepimiz güzel bir ülkeyi özlüyoruz, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kardeşçe yaşamak istiyoruz, bunu bizler gerçekleştireceğiz inşallah."