Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni seçim vaadi olarak sundu 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 yıl önce yasal statüye kavuşan ve yıllardır milletin hizmetinde olan Vergi Konseyi'ni kurmayı vadetti.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine haftalar kaldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nca (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, daha önce de pek çok kez yaptığı gibi zaten hizmette olan bir kurumu seçim vaadi olarak duyurdu.

CHP lideri yıllardır Türkiye'de hizmet veren Vergi Konseyi'ni kuracağını ifade etti.

İktidar sahiplerinin halka hesap vermediği durumlarda demokrasinin işlemeyeceğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, kuracakları Ulusal Vergi Konseyi ile toplanan vergilerin nereye harcandığını rapor haline getireceklerini kaydetti.

Daha önce de gerçekleştirilen işleri vaadetmişti

Kılıçdaroğlu, hükümetin devreye soktuğu Aile Destekleri Sigortası, çiftçilerin kullanımına yönelik Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) gibi icraatları da seçim vaadi olarak açıklamıştı.

2004 yılında yasal statüye kavuştu

1992 yılında kurulan Vergi Konseyi o dönemde kısa süreli çalışırken 2003 yılında yapılan düzenlemeyle yasal bir statüye kavuştu.

O günden günümüze kadar hizmetlerini sürdüren konseyin internet sitesinde de kurumun yaptığı faaliyetler yer alıyor.

İşte Vergi Konseyi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler: