Hükümetin yoksulluğu bitirmeyi değil yönetmeyi amaçladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, yönetimi "Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver." diyerek eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul teşkilatının ev sahipliğinde partisinin Aile Destekleri Sigortası Lansmanı programına katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada hükümetin sosyal yardım politikalarını eleştirdi.

"AMAÇLARI YOKSULLUĞU BİTİRMEK DEĞİL YÖNETMEK"

1971 yılında uygulaması taahhüd edilen aile destekleri sigortasının bugüne kadar neden uygulanmadığını soran Kılıçdaroğlu, hükümetin yoksulluğu bitirmeyi değil, yoksulluğu yönetmeyi amaçladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Çünkü devleti yönetenler yoksulluğu bitirmek değil yoksulluğu yönetmek istediler.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yoksulluğu tarihe gömeceğiz ViDEO



"BEN SANA MAKARNA VEREYİM SEN BANA OY VER"

Ben sana ekmek vereyim sen bana oy ver, ben sana patates vereyim sen bana oy ver, ben sana makarna vereyim sen bana oy ver...

"YARDIM YAPARKEN YAŞAM TARZINA BAKMAYACAĞIZ"

Biz CHP, yani sosyal devlet, soyal demokrat olan bir partinin genel başkanı olarak yoksullara yardım yaparken kimliğine, inancına, yaşam tarzına bakmayacağız. O insanın sorunu var o sorunu çözmeye talibiz ve inançla, kararlılıkla çözeceğiz." dedi.

"YOKSULLUĞU TARİHE GÖMECEĞİZ"

Amaçlarının yoksulluğu bitirmek olduğunu söyleyen CHP Lideri, "Biz yoksulluğu idare etmek için değil bu bereketli topraklarda yoksulluğu tarihe gömmek için iktidar olmak istiyoruz. Ve bunu yapacağız." diye konuştu.