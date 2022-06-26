Yunanistan'ın silahlandırdığı adalar hakkında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan hükümetine iktidara gelince silahların ne olacağını göstereceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonlarını ayırdığı ziyaretlerine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu İstanbul programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretinden sonra açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, son dönemde, silahsız statüde olan Ege adalarına silah ve asker konuşlandırarak Türkiye'ye karşı kışkırtıcı adımlar atan Yunanistan'ın saldırgan tutumuna da değindi.

Kuvayi Milliyeci bir parti oldukları söylemini yineleyen Kılıçdaroğlu iktidara gelince adalardaki silahların ne olacağını Yunan hükümetine göstereceklerini söyledi.

"Bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar"



Kılıçdaroğlu, "İktidar değişecek, iktidar olacağız. Yunan iktidarları bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu biliyorlar. Bizim hangi gelenekten geldiğimizi, ülkenin çıkarlarını nasıl koruduğumuzu da gayet iyi biliyorlar." dedi.

"Silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz"

Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Aynı zamanda rahmetli Ecevit'i de rahmetli Erbakan'ı da çok iyi biliyorlar. Şimdi konuşsunlar, iktidara geldiğimizde o adalardaki silahların ne olacağını biz onlara göstereceğiz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yunanistan bizim Kuvayi Milliyeci olduğumuzu bilir ViDEO









