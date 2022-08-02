Petrol
100.22
0.19%
Euro
18.2707
-0.53%
Dolar
17.9441
0.33%
Altın
1.017
-0.27%
Borsa
2648
0.00%
Bitcoin
415.103
0.46%
BTXN Coin
9.27
-4.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi

    Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurum'da HDP tepkisi

    Erzurum'da bir vatandaşın CHP-HDP ilişkisine tepki göstermesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin" dedi.
    • 02.08.2022 - 21:23
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 21:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Meclis'in tatile girmesiyle birlikte grup toplantılarını her hafta başka bir ilde yapma kararı alan CHP bugün Erzurum'daydı.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya gelerek bir konuşma yaptı.

    Kılıçdaroğlu etkinlik kapsamında esnafı da ziyaret etti.

    Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi

    Ziyaret esnasında Kılıçdaroğlu, bir Erzurumlunun tepkisiyle karşılaştı.

    Kılıçdaroğlu'nu HDP ile ittifak yaptığı konusunda eleştiren vatandaş, CHP'nin PKK'ya yandaş çıktığını ve 6'lı masada HDP'nin de olduğunu söyledi.

    Vatandaş, "Türkiye'nin kanını emenle nasıl yandaş çıkarsın?" diye sordu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'na Erzurumda HDP tepkisi VİDEO

    "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin"

    Kılıçdaroğlu eleştiriyi kabul etmeyerek "Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa, Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK ile miting yaptıysa, Allah belasını versin." yanıtını verdi.

    "Çık de ki 'ben cumhurbaşkanı adayıyım'. Diyemiyorsun"

    Bunun üzerine Erzurumlu Amca cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu dile getirdi.

    Kendisine "Peki 6'lı masa ile niye ittifak kuruyorsun? Direktmen çık de ki 'ben cumhurbaşkanı adayıyım'. Diyemiyorsun." sorusu yöneltilen Kılıçdaroğlu ise HDP'nin 6'lı masada olmadığını belirterek cumhurbaşkanı adayını 6'lı masa'da belirleyeceklerini kendisinin tek başına buna karar vermediğini söyledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu na Erzurum da HDP tepkisi #1


    İlginizi Çekebilir

    Gaziosmanpaşa'da 19 yaşındaki genç öldürüldü
    3. Sayfa

    Gaziosmanpaşa'da 19 yaşındaki genç öldürüldü

    Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti
    3. Sayfa

    Şişli’de dansçı Dilara’nın öldüğü kaza ile ilgili soruşturma bitti

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir