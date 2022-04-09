Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiği kurumlara alınmaması soruldu

Gittiği kurumlara alınmayan Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumun seçmende 'muhatap alınmıyor' algısı oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruya, kurumları ziyaret gerekçeleriyle cevap verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemde TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı, Merkez Bankası ve son olarak da Et ve Süt Kurumu'nun kapısına dayanarak gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu bu emrivaki ziyaretlerinde sadece Merkez Bankası'nda kabul gördü.

Diğer kurumların kapısından giremeyen Kılıçdaroğlu, girişte açıklama yapmakla yetindi.

T24'ten Göçker Tahincioğlu ve Tolga Şardan'a konuşan Kılıçdaroğlu'na, bu durumun seçmende 'Kılıçdaroğlu muhatap alınmıyor' algısına yol açıp açmadığı soruldu.

Soruyu geçiştirdi

Kılıçdaroğlu sorulan net soruya kaçamak bir cevap verdi. 'Muhatap alınmama' konusuna değinmeyen Kılıçdaroğlu, hangi kuruma hangi sebeple gittiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Benim TÜİK’e gitmem, randevu istedik ama internet sitelerinde de herkes gelebilir diye yazıyor. Randevusuz da gidilebiliyor oraya. Gidiş nedenimiz, TÜİK enflasyon oranını düşük belirliyor. Aylıklar da düşük belirlenmiş oluyor.

Onların hakkını savunmak, dikkat çekmek için gittik. Milli Eğitim Bakanlığı’na gittik. Buraya KPSS sınavına girmiş, dereceye giren, hakları yenen insanlar bize geldiler.





"Ciddi sorunlar var"

Orada da randevu istedik. Bunu dillendirmek gerekiyor. Bunu dillendirecek en etkin yer haksızlığı yapan kurumun önüdür. Genel merkezde açıklasak ne olur? Toplumun bütün dikkati o kuruma yoğunlaşıyor.

TÜİK’in önünde de bu yüzden açıklama yaptım, bakanlığın önünde de. Et ve Süt Kurumu’na ise çocuk hakları için, çocuğun yeterli beslenme hakkı için gittim. Bu evrensel hakkı koruması gereken kurum Et ve Süt Kurumu. Burada da ciddi sorunlar var.

"Bizim anladığımız anlamda bütokrat değil"

Süt geldi 15 liraya. Kıyma 100 liraya dayanacak. Asgari ücretli nasıl geçinecek, çocukları nasıl geçinecek? Bu kurumun genel müdürü KİT Komisyonu’na gider, hesap verir.

Biz randevu istedik, bakanlıktan izin isteyin, bakan bey izin verirse gelir konuşuruz dediler. Biz de KİT Komisyonu’ndaki arkadaşlar, genel müdürü kabul etmeyecekler, bakan bey gelsin hesap versin diyecekler.

Bunlar devleti bilmiyorlar, ben daha iyi tanıyorum. Onlar talimatla iş yapıyorlar. Burası bir KİT. Ben de SSK Genel Müdürlüğü yaptım. KİT Komisyonu’na gidersin, hesap verirsin. Sen genel müdür değilsin o zaman. Bizim anladığımız anlamda bürokrat değil aslında.





"Bu ziyaretlerin iki önemi var"

Bozulmayı gösteriyor. Bu çalışmaların şöyle bir avantajı var. Bir, kurumların ne kadar politik baskıya maruz kaldığını herkesin öğrenmesi.

İki, bu kurumların görevlerini objektif yerine getirmemeleri. Saraydan aldıkları talimatla iş ve işlem yaptıkları. Rakamların da oradan belirlendiğini.

Et ve Süt Kurumu’nda da siyasi otoritenin her türlü baskıyı yaptığını. Yapılan ayrıcalıklar, bu kurumlardan ödenen milyonlar.

Kabul etseler ne olacak ki aynı şeyleri soracağım onlar da yapmadık diyecekler. Ben dışarıda zaten bunları söylüyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'na alınmadı VİDEO