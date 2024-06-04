Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası: Hulusi Akar'a 100 bin lira ödeyecek Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak 2023'teki TBMM Grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

AA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kariyeri boyunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerine attığı iftiralar nedeniyle tazminat davalarıyla karşı karşıya kaldı.

Birçok kez de tazminata mahkum edilen Kılıçdaroğlu'nun peşini, CHP'deki koltuğunu kaybetmesine rağmen bu tazminat cezaları bırakmıyor.

Hulusi Akar'a 100 bin TL ödeyecek

Kılıçdaroğlu bu kez, 10 Ocak 2023'teki TBMM Grup konuşmasında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Akar'ın avukatı, dava konusu beyanlarla müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini belirterek, manevi zararın giderilmesini isterken, Kılıçdaroğlu'nun avukatı ise beyanların ifade özgürlüğü kapsamında bulunduğunu, hakaret içermediğini savundu.

Hakim İbrahim Enes Çelik, davayı kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine, Türk Borçlar Kanunu'nun 58/2. maddesi gereğince Kılıçdaroğlu'nun "kınanmasına" ve hüküm özetinin tirajı en yüksek iki gazetede yayımlanmasına karar verdiğini açıkladı.

Hulusi Akar o dönemin Savunma Bakanı'ydı

Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç, Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak 2023'te partisinin TBMM Grup toplantısındaki konuşmasında, o dönem Milli Savunma Bakanı olan Akar'a "ağır hakaret ve ithamlarda" bulunduğu gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun "kınanması" ve buna ilişkin kararın tirajı en yüksek iki gazetede yayınlanması da talep edilmişti.

Ödeme için CHP fonu yok

CHP Genel Başkanlığı döneminde parti milletvekillerinin maaşlarından belli miktarda kesinti yapılarak oluşturulan fon marifetiyle cezaları ödeyen Kılıçdaroğlu'nun 100 bin lirayı nasıl ödeyeceği merak konusu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)