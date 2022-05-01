Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Yolumdan çekilin' sözleri soruldu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin" sözlerinin adaylık açıklaması değil bir manifesto olduğunu ve bütün vatandaşların kendisine katılmasını istediğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta Türk yargı tarihinin en çok tartışılan kararlarından biri açıklandı.

Gezi Parkı davasında tek tutuklu sanık Osman Kavala, ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı.

Bu karara geniş çevrelerden tepkiler gelirken en tartışılan çıkış ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nunki oldu.

Kılıçdaroğlu karardan 1 gün sonra düzenlenen partisinin TBMM'deki grup toplantısındaki konuşmasını alışılmışın dışında yaklaşık 15 dakikada bitirirken kendisinin yeni bir yola çıktığını söyledi.

"Adaylık açıklaması değil, manifesto"

"Ya bana katılın, ya da yolumdan çekilin" gibi sloganik bir cümle ile kürsüden inen Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı, gelecek seçimler için cumurbaşkanı adaylığını açıkladığı yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Kılıçdaroğlu o sözlerini, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye değerlendirdi.

Bir adaylık açıklaması değil, kısa ve içi dolu dolu bir manifesto olarak nitelediği sözleri için Kılıçdaroğlu, "Bu manifestonun tarihsel değeri var, aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu da gösteriyor ve bu manifesto aynı zamanda sağduyulu bütün insanların hangi partiden olursa olsun göreve davet edilmesi manifestosudur.

"Herkesin bana katılmasını istiyorum"

Bütün vatandaşlarımızın bana katılmalarını istiyorum çünkü bana katıldıkları zaman şunu söylüyorum; onlara daha güzel, herkesin iş güç sahibi olduğu, daha uygar, itibarı olan, demokrasisi gelişmiş bir Türkiye, 5'li çetelere çalışan değil kendi halkına hizmet eden bir iktidar vaat ediyoruz. Bana katılmayacaksanız yolumuzdan çekilin çünkü biz iktidara yürüyoruz" diye konuştu.