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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirtti.
    • 12.09.2022 - 19:11
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayınladı.

    Mesajında demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız"

    "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasbeden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz."

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan 12 Eylül mesajı #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan 12 Eylül mesajı #2


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