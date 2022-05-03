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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e bayram telefonu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefonda bayramlaştı.
    • 03.05.2022 - 15:51
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül'e bayram telefonu

    Ramazan Bayramı'nın ilk gününü aileleri ile geçiren siyasiler bugünü resmi bayramlaşmalara ayırdı.

    Partiler arası heyetlerin bayramlaşma ziyaretleri devam ederken liderler de telefonlarla bayramlaşıyor.

    Abdullah Gül'e bayram telefonu

    Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık Millet İttifakı'nın çatı adayı olarak adı zikredilen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aradı.

    Gül ve Kılıçdaroğlu teleronda karşılıklı baryam tebriklerinde bulundular.

    Sezer ve diğer liderleri de aradı

    CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i de aradı.

    Kılıçdaroğlu, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Abdullah Gül e bayram telefonu #1


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