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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
    • AA
    • 13.10.2021 - 18:17
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Türk'e geçmiş olsun telefonu

    HDP'li eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, sosyal medya hesabından sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu açıklamıştı.

    GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

    CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ameliyat olan Türk'ü telefonla aradı.

    Kılıçdaroğlu, HDP'li Türk'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Ahmet Türk e geçmiş olsun telefonu #1

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