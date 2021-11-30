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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a taziye mesajı

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazasında şehit düşen askerler için taziyelerini iletti.
    • AA
    • 30.11.2021 - 22:23
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'a taziye mesajı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.

    "BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM"

    Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Azerbaycan'a ait askeri helikopterin tatbikat esnasında düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yüreğimiz sizinle." ifadelerini kullandı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Azerbaycan a taziye mesajı #1

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