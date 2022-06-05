Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
495.564
0.14%
BTXN Coin
13.69
5.22%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere ücretsiz elektrik sözü

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler" dedi.
    • 05.06.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çiftçilere ücretsiz elektrik sözü

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin hizmetlerinin tanıtıldığı programa katıldı.

    Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, çiftçilere seslendi.

    "Tüm çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacak"

    "Şanlıurfa’ya gittim. Şanlıurfa’da çiftçilere söz verdim. Dedim ki, ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını bize verin, Şanlıurfa’daki bütün çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Çünkü güneş enerjisini hayata geçireceğiz.’ Konya’ya gittiğimde de çiftçiler ‘acaba Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını size verirsek buradaki çiftçilere de elektriği ücretsiz verir misiniz’ dediler. Konya’dakilere de, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır neresi olursa olsun belirli bir zaman dilimi içerisinde güneş enerjisini hayata geçireceğiz. Bütün çiftçiler elektriği ücretsiz kullanacaklar. Ayrıca elektrikten gelir elde edecekler"

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan çiftçilere ücretsiz elektrik sözü #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan çiftçilere ücretsiz elektrik sözü #2



    İlginizi Çekebilir

    16 yıl sonra konser verdi
    Magazin

    16 yıl sonra konser verdi

    Eser-Berfu Yenenler çiftinden yeni kare
    Magazin

    Eser-Berfu Yenenler çiftinden yeni kare

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir