Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meral Akşener görüşmesine yorum

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Siyasette gündem sürpriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Meral Akşener görüşmesi...

Erdoğan, Meral Akşener'i 5 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de kabul etti.

Görüşme yapılacağı haberini kamuoyuna yansımasıyla başlayan tartışmalar devam ederken görüşme içeriği de merak konusu.

Siyasilerden de konuya ilişkin açıklamalar art arda geliyor.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyu değerlendirdi.

"Erdoğan'a teslim olmaktır"

Öncelikle görüşme talebinin hangi taraftan geldiğinin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın talebi üzerine Sayın Akşener bu görüşmeyi yaptıysa. Bu Erdoğan’ın gücüne teslim olmak demektir. Sayın Akşener, ‘Ben görüşmeyi talep ettim. Dolayısıyla bu talebimi de Sayın Erdoğan kabul etti’ diyorsa. Gerekçelerini Sayın Akşener kamuoyuna gerekçeleriyle açıklamalı"