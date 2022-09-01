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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü paylaşımı

    1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağını söyledi.
    • 01.09.2022 - 19:45
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Dünya Barış Günü paylaşımı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    CHP Lideri bu paylaşımını 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yaptı.

    "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür.."

    Kılıçdaroğlu paylaşımında Nazım Hikmet'in "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim..." dizelerine de yer verdi.

    "Herkesi kucaklayacağız"

    Kucaklaşma ve barış mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Sözüm var; görüşü, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız, toplumsal barışı sağlayacağız, huzur ve barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye’yi inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Dünya Barış Günü paylaşımı #1


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