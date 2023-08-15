Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na: Kararını ver! Uzun süredir değişim çağrısı yapan fakat net bir çekilde ortaya çıkmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kemal Kılıçdaroğlu'ndan rest geldi. Yerel seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'ndan adaylık kararını vermesini istedi.

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CHP'de kurultay tarihi yaklaştıkça heyecan da artıyor.

Seçim yenilgisinden sonra başlayan koltuk kavgasında son perde yaşanıyor.

Partide değişim çağrısını en yüksek sesle dillendiren İBB Başkanlı Ekrem İmamoğlu, uzun süredir net bir şekilde ortaya çıkmadan dolambaçlı ifadeler kullanıyor.

İmamoğlu'nun bu tavrı hem partiyi hem de seçmeni bunalttı.

Tüm tepkilere rağmen istifa çağrılarına kulak vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu ise bir yandan bu tartışmaların gölgesinde kurultaya hazırlanıyor bir yandan da yerel seçimlere...

Bu kapsamda partisinin yıpranmasını engellemek isteyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na resti çekti.

Barış Yarkadaş, tv100'deki son yazısında ikili arasındaki son görüşmeyi ele aldı.

"Aday mısın karar ver!"

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan net bir karar vermesini istediğini aktaran Yarkadaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na 'Kararını ver, belediye başkanı adayı mısın değil misin? Bu tartışmalar partiyi yoruyor. Aday değilsen İstanbul'a bir aday hazırlayacağım. İstanbul'u bu tartışmalara hazırlatmam' dedi."

"İmamoğlu'nun adaylık açıklaması bekleniyor"

Diğer yandan da kulislerde İmamoğlu'nun parti içindeki değişimcilerle birlikte hareket ederek bugün İBB adaylığını açıklaması bekleniyor.

Buna göre 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan İmamoğlu, kendisi İBB'de devam ederken birlikte hareket ettiği ekip de CHP Genel Başkanlığı'na da Özgür Özel'i aday gösterecek.