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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa Büyükelçiliği'ne ziyaret

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı.
    • 01.06.2022 - 21:59
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa Büyükelçiliği'ne ziyaret

    CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na, Fransa'nın en yüksek dereceli nişanı olan Légion d'honneur verildi.

    Bu kapsamda Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

    Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti

    Törende Kaboğlu’na, Büyükelçi Herve Magro tarafından 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanı verildi.

    Tören sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Fransa Büyükelçiliği ne ziyaret #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Fransa Büyükelçiliği ne ziyaret #2

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Fransa Büyükelçiliği ne ziyaret #3


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