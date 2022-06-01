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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fransa Büyükelçiliği'ne ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı.
- 01.06.2022 - 21:59
CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’na, Fransa'nın en yüksek dereceli nişanı olan Légion d'honneur verildi.
Bu kapsamda Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti
Törende Kaboğlu’na, Büyükelçi Herve Magro tarafından 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanı verildi.
Tören sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti.