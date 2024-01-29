Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'geri dönecek' iddialarına sert yanıt Kendisi hakkında, CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olmasından sonra yeniden kurultay toplayarak partinin başına geçme planları yaptığı iddialarına sert cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Koltuk derdi olanın Allah belasını versin!" dedi.

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CHP'de Mayıs seçimlerinden sonra başlayan kaos aylar geçmesine rağmen son bulmadı.

Partinin genel başkanını ve yönetimini değiştiren bu krizden sonra yerel seçim hazırlıkları da bu olumsuz hava altında devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu kurultayda yenerek partinin başına geçen Özgür Özel arasındaki aday belirleme krizi, partiyi sarsmaya devam ediyor.

Bu nedenle 'benim adamım olsun' çekişmesi CHP'nin kalesi olarak görülen birçok il ve ilçede aday açıklanmasını geciktirdi.

Bir yandan partide bu kriz büyürken kurultayı kaybettikten sonra görevi Özel'e devreden Kılıçdaroğlu ise kendisine büyükşehirlerde ofisler açarak adeta bir paralel CHP oluşturmaya başladı.

Sosyal medyadan da paylaşımlarına aktif şekilde devam eden Kılıçdaroğlu, gündemi sıkı takip ediyor, her gün sayısız ziyaretçi ağırlıyor.

"Koltuk derdi olanın Allah belasını versin!"

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimleri CHP'nin kaybetmesini beklediği ve bu kayıptan sonra kurultayı toplayarak yeniden partinin başına geçmeyi planladığı iddiası ortaya atıldı.

Kamuoyunda ciddi şekilde konuşulan bu iddialara, Kılıçdaroğlu yine sosyal medya hesabında cevap verdi.

Böyle bir niyeti olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Koltuk derdi olanın Allah belasını versin!" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık koltuk sevdası

Bu söz ise Kılıçdaroğlu'nun kariyerini akıllara getirdi.

Çok değil 3 ay önce partinin genel başkanlığını kıyasıya yarışarak kaybeden Kılıçdaroğlu, CHP'de 13 yıl genel başkanlık yaptı.

Bu süre içince yerel ve genel olma üzere tam 13 seçim kaybetti.

Kılıçdaroğlu bu kayıplar sonrası her zaman seçmenin 'koltuk sevdalısı' eleştirilerinin hedefi oldu.