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- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı hakkında "İsrail'in yaptığı katliamdır" dedi.
- AA
- 10.05.2021 - 23:31
- Güncelleme : 11.05.2021 - 00:11
Masum insanları katletmekten çekinmeyen İsrail, Filistin'e yönelik yeni bir saldırı başlattı. Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.
"İSRAİL'İN YAPTIĞI KATLİAMDIR"
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "İsrail'in yaptığı katliamdır. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; BM'yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat." mesajını paylaştı.