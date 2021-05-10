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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısı hakkında "İsrail'in yaptığı katliamdır" dedi.
    • AA
    • 10.05.2021 - 23:31
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 00:11
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki

    Masum insanları katletmekten çekinmeyen İsrail, Filistin'e yönelik yeni bir saldırı başlattı. Geçtiğimiz gün Mescid-i Aksa'da toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi, zulmünü sürdürüyor.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    "İSRAİL'İN YAPTIĞI KATLİAMDIR"

    Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "İsrail'in yaptığı katliamdır. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum; BM'yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat." mesajını paylaştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan İsrail e tepki #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan İsrail e tepki #2

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