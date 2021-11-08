Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karabağ Zaferi mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin maddi manevi desteklerde bulunduğu ve 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi'nin birinci yılına girildi.

ZAFERİN 1.YILINI KUTLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da zaferin 1'inci yıl dönümünü kutladı.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'INDIR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"30 yıllık işgalin son bulduğu, Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın yeniden Azerbaycan topraklarına katıldığı Karabağ Zaferi'nin 1'inci yıl dönümünü kutluyor, 'Karabağ Azerbaycan'ındır' ilkesiyle mücadele eden Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum."