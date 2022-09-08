Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştiren yazarlara sert sözler

Adaylığı konusunda kendisini eleştiren köşe yazarlarını Twitter hesabından hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bana ders vermeyi bırakın" dedi.

2023 seçimlerine bir yıldan bir az zaman kalmasıyla Ankara'da siyaset hararetlendi.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı resmiyete de dökülürken Millet İttifakı'nda çekişme sürüyor.

CHP'de ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için büyük bir çaba var.

CHP tabanında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı soru işareti

Partinin yönetim kadrosu bu konuda tüm gücünü ortaya koyarken parti tabanında ve partinin medya ayağında, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına büyük bir muhalefet var.

Muhalefete yakın yazarlar, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını eleştirirken bu eleştirilere en tepeden cevap geldi.

Twitter'dan eleştirilere tepki gösterdi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenleri Twiter'dan hedef aldı.

Yazarları kendisine muhalefet dersi vermekle suçlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir anda muhalif oluverdiler"

"Bir grup konuşmamda söylediğimi yeniden hatırlatma ihtiyacı duydum. Bu sefer daha net söyleyeyim… Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yandaşlıktan sonra, bir baktık oluvermişler işte.

"Bana muhaliflik dersi vermeye kalkıyorlar"

Bunların bazıları köşe yazarı, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar; muhalefet nasıl yapılır, kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsüne uğramış bana, köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar.





"Ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar"



Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, 'Alo Holdinglerin' medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline."