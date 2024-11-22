Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert sözler: İş birlikçi çıktı

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Ankara'da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı dava dolayısıyla hareketli saatler yaşandı.

Kılıçdaroğlu, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan Mersin'de yargılandığı dava kapsamında talimatla Ankara'da savunma yaptı.

Hakkında hapis ve siyasi yasak talep edilen davaya Kılıçdaroğlu destekçilerinin yoğun ilgisi nedeniyle adliye koridorlarında izdiham yaşandı.

AKŞENER'E SERT SUÇLAMA

Hepsinden çok dikkat çeken ayrıntı ise Kılıçdaroğlu'nun savunmasında yer ayırdığı Akşener bölümü oldu.

Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı döneminde 6'lı masa kapsamında ittifak kurduğu, sık sık görüşerek birlikte seçime girdiği Akşener'i iş birlikçi olarak suçladı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bunu aziz milletimiz bilsin, devletimi ve milletimi sevmekten hiçbir zaman vazgeçmedim ve vazgeçmeyeceğim.

Ben Kemal Kılıçdaroğlu, hatalarım, pişmanlıklarım ve üzüntülerim yok mu? Tabii ki var Sayın Yargıç...

"İŞ BİRLİKÇİ ÇIKTI"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz iş birlikçi çıktı... Onlara inandığım için hata ettim. Evet hatalıyım.

Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim… Pişmanım..."