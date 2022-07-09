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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a başsağlığı telefonu

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak taziyelerini iletti.
    • 09.07.2022 - 19:20
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a başsağlığı telefonu

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, babası Halis Yüzer’i kaybetti.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı telefonla aradı.

    Başsağlığı telefonu

    İHA'nın haberine göre, Buldan’a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Halis Yüzer’e Allah’tan rahmet diledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Pervin Buldan a başsağlığı telefonu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Pervin Buldan a başsağlığı telefonu #2


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