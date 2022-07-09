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- Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a başsağlığı telefonu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pervin Buldan'a başsağlığı telefonu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, babası vefat eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayarak taziyelerini iletti.
- 09.07.2022 - 19:20
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, babası Halis Yüzer’i kaybetti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babasının vefatı nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı telefonla aradı.
Başsağlığı telefonu
İHA'nın haberine göre, Buldan’a başsağlığı dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Halis Yüzer’e Allah’tan rahmet diledi.