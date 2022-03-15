Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın Seçim Kanunu'nda değişiklik teklifini eleştirerek, "Milli iradenin Meclis'e yansımasını istiyoruz, seçim barajı yüzde 3 olsun diyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

Burada partililere seslenen Kılıçdaroğlu, dün AK Parti ve MHP'nin açıkladığı yeni seçim kanunu teklifine de değindi.

"SEÇİM BARAJI YÜZDE 3 OLSUN"

Seçim Kanunu'nda değişiklik teklfini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Gideceklerini çok iyi biliyorlar, amaçları değişiklik yapıp koltuğumuzu nasıl koruruz. Millet kararını vermiş, seni yolcu edecek. İster sabah, ister öğle, ister akşam değiştir biz seni yolcu edeceğiz. Milli iradenin Meclis'e yansımasını istiyoruz, seçim barajı yüzde 3 olsun diyoruz. Koltuk için siyaset yapılmaz. Hiç endişe etme, seni paşa paşa göndereceğiz. Yurtdışındaki işçilerimiz neden milletvekili çıkarmıyor? İster sizin hakim, ister AYM'ye atadığın şaibeli hakim olsun, seni milletin elinden kimse kurtaramaz. Demokratik yollarla seni paşa paşa göndereceğiz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Seçim Kanunu'nda değişikliğe ilk yorum ViDEO

"BÜTÜN SAĞLIK ÇALIŞANLARI MERAK ETMEYİN HAKLARINIZI ALACAKSINIZ"

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında salgın sürecinde sağlık çalışanlarının özverili şekilde çalıştıklarını ve aileleriyle görüşemediklerini anlattı.

Doktorların, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak istediklerini ancak buna izin verilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanları ve doktorların sorunları gündeme geldiğinde "Varsın giderlerse gitsinler." dediğini anımsattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokratik yollarla seni gönderecek olan biziz. Onların tamamı burada, ülkelerinde kalacak, hastalara bakacaklar. Bütün sağlık çalışanlarına söylüyorum, az kaldı, merak etmeyin, bütün haklarınızı alacaksınız." diye konuştu.

"SİZİ YURT DIŞINA GİTMEYE ZORLUYORLAR"

Sağlık çalışanlarının bildirisinden haberdar olduğunu belirten ve onlara verilen sözlerin tutulmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Öyle bir noktaya geldi ki sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar. Gitmeyin. Burada kalacaksınız, beraber biz göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

İnfaz koruma memurlarının salgın sürecinde bulaş olmaması için cezaevlerinde yatıp kalktıklarını anlattığını aktaran Kılıçdaroğlu, bu kesimin, güvenlik görevlisi haklarına sahip olmaya yönelik taleplerinin haklı olduğunu, iktidara gelmeleri halinde bunu da ülkenin diğer sorunları gibi çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

"İKTİDARIMIZDA SADECE MALI GÖTÜRENLER ÜZÜLECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu, kamuya iş yapan yükleniciler hakkında çıkarılan yasanın, partisinin itirazlarına rağmen yürürlüğe girdiğini ancak maliyetlerdeki artış oranları nedeniyle birçoğunun iflasla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

Mazota yapılan zamların sadece çiftçileri değil balıkçıları da zor durumda bıraktığını dile getiren Kılıçdaroğlu, partisinin, balıkçıların sorunlarına ilişkin bir rapor hazırladığını, iktidara gelmeleri halinde bu kesimin sorunlarını da çözeceklerini iddia etti. Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda sadece malı götürenler üzülecek, onun dışında herkes sevinecek." sözlerini sarf etti.

"TÜRK TELEKOM SOYGUNU"

Kılıçdaroğlu, "Türk Telekom soygunu" olarak nitelendirdiği durumdan haberdar olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hariri ailesine koskoca bir şirket açıkça peşkeş çekildi. Bizim bankalardan kredi aldı, bütün karını aldı, dükkanlarını, mağazalarını, bakır kablolar dahil hepsini sattı. Taksitlerini, borcu ödemeye gelince, 'Alın sizin olsun.' dedi. Bankalarımız, büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Hep işin bu cephesine baktık. Ama sözleşmede verilen bir söz vardı. Bu konuda hiçbir şey yapmadılar. Ocak 2022 itibarıyla geniş bant internet erişim hızı dünyada 59,9, Türkiye'de ise 26,3. Dolayısıyla biz internete erişimde hala zorluk yaşıyoruz, internetimiz hızlı değil ve teknolojik devrimi kaçırıyoruz işte bu tür yanlış işlerle. Ama hiç kimse merak etmesin, bunun da hesabını soracağız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak bizim görevimizdir."

"ELEKTRİĞİ AŞAMALI OLARAK ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ VERECEĞİZ"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır ziyaretlerini anımsatarak, bu illerdeki çiftçilere ücretsiz elektrik vaadinde bulunduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var?" ifadesini kullandığını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Yatırım teşvik belgesini, CHP'li belediyelerin, büyükşehirler dahil, kuracağı şirkete vereceksin. Diğer şirketlere nasıl veriyorsun, bizim kuracağımız şirkete de teşvik belgesini vereceksin. Güneş panellerinin kurulacağı hazine arazilerini bize tahsis edeceksin. '5 bin megavat elektrik üreteceksin, hadi bakayım araziyi de veriyorum sana. Hadi bakayım üret.' diyeceksin. Araziyi istiyorum. EPDK tarafından lisans vereceksin ve TEİAŞ da bize hiçbir engel çıkarmayacak, trafolar orada olacak, ürettiğimiz elektriği, enterkonnekte sisteme verecek. Önce 6 ilde; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta elektriği aşamalı olarak çiftçilere hiçbir bedel alınmadan, ücretsiz vereceğiz."





AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ

Bu şekilde üretecekleri elektrik miktarının Akkuyu Nükleer Santrali'nin üreteceği miktara eş olacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Konuyu Diyarbakır'da açtığımda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 'Biz de ortak olmak istiyoruz.' dedi. Çünkü hem elektriği ücretsiz vereceğiz, aynı zamanda enterkonnekte sisteme daha fazla elektrik verip ayrıca gelir elde edeceğiz. Bütün çiftçilere aşamalı olarak, daha sonra bölge bölge bunu büyüteceğiz." ifadelerini kullandı.

İktidarın, Türkiye'deki çiftçinin üretim yapmasını istemediğini, Afrika, Nijer ve Sudan'da üretim yaparak bu ülkelerin çiftçilerinin kazanmasını istediğini öne süren Kılıçdaroğlu, "'Onlar kazansın, bizim çiftçi de batsın.' diyorlar. Bütün çiftçilere açık ve net söylüyorum; senin hakkını ve alın terini Afrika'ya götürüp orada peşkeş çekmelerine izin veriyorsan, koşa koşa gidip oyunu ver kardeşim AK Parti'ye." dedi.

"BEN TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA ALNIM AÇIK GİDERİM"

Üretmek isteyen çiftçiler için tek adresin CHP olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, çiftçilerin partisine oy vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, "(Milliyetçilik) diyorlar ya, işte milliyetçilik budur. Önce benim insanım kazanacak. Bahçeli de duysun bunu. Adam Afrika'ya gidiyor, yer kiralıyor. Ona sesini çıkarmıyor. Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitmiş, çiftçiye ücretsiz elektrik verecek. 'Vay sen oraya nasıl gidersin?' Ben Türkiye'nin her noktasına alnım açık giderim, bu ülke için giderim, vatanım, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin." şeklinde konuştu.

ÜLKENİN FİNANSAL SİSTEMİNİN ÇÖKTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Partisinin dokularında Kuvayımilliye ruhu bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın iktidar olması halinde ülkedeki hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceğini, ülkenin ihtiyaç duyduğu değişim, büyüme, liyakat ve adaletin tesis edileceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Maltepe Ekonomi Forumu'na katıldığını ve 2 gün boyunca bütün konuşmacıları dinlediğini belirterek, bazı temel sorunların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne itibar kaybettirdiği sonucuna vardığını anlattı.

Bu sorunları kiminle çözeceği, bunlara ilişkin plan ve kadrolarının bulunup bulunmadığının kendisine gittiği her yerde sorulduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının sonunda ülkenin finansal sisteminin çöktüğünü öne sürdü.

"MERKEZ BANKASININ KASASINDA 1 SENT BİLE YOK"

Yabancı paralar değerlenirken, Türk Lirasındaki değer kaybının sürdüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların arka kapıdan kimlere satıldığının bilinmediğini savundu.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Merkez Bankası'nın kasasında kendisine ait bir sent bile yok. Yabancılardan topladıkları paralarla orada duruyorlar. Bakiyesi eksi 43 milyar dolar. Türkiye'yi o kadar büyük bir sıkıntının içine soktular ki kapı kapı Afrika'daki, Ortadoğu'daki ülkeleri 'Acaba birileri borç para verebilir mi? Borç para versin, Merkez Bankası'nın kasasına koysak da hiç değilse durumu idare etsek mi?' diye geziyorlar. Düne kadar kendi medyalarında en ağır hakaretleri yaptıkları kişilerin ayağına gittiler, el etek öptüler. Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bu kadar ağır laflar edenin ayağına Erdoğan gittiği zaman neden iki cümle kuramadın? Bu ülkenin şerefi, itibarı yok mu? Oturuyorsun, günün 24 saati CHP. Evet, CHP bu ülkenin teminatıdır, geleceğidir, milletin partisidir. Bunu hiç kimsenin unutmamasını isterim."

"AİLE FERTLERİ İŞSİZLİK NEDENİYLE BİRBİRLERİNİN YÜZÜNE BAKAMAZ OLDU"

Finansal çöküşün ticari çöküşü de getirdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, herkesin anlık yaşadığını, vadeli alış ve satışların bittiğini, başta doğal gaz ve elektrik olmak üzere arka arkaya gelen zamların tedarik zincirinde kopmalara yol açtığını öne sürdü.

Türkiye'de milyonlarca kişinin açlık sınırının altında yaşadığını belirten Kılıçdaroğlu, boşanma davalarının arttığını, ailenin temeline dinamit konulduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, ailenin bütün fertlerinin işsizlik nedeniyle birbirlerinin yüzüne bakamadığını, işsizliğin bütün kötülüklerin anası olduğunu dile getirerek, bu sorunların iktidarın umrunda olmadığını ileri sürdü.

"BU MEMLEKETİ UYUŞTURUCU BATAĞINDAN KURTARIN"

Kemal Kılıçdaroğlu, bütün il ziyaretlerinde kendisine "Bu memleketi uyuşturucu batağından kurtarın." denildiğini aktararak, "20 yılda öyle bir hale getirdiler ki bugün Türkiye'de her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor. Fakirsen ona göre uyuşturucu var, paran varsa ona göre uyuşturucu var. Önce fakir ailelerin çocuklarını elde ediyorlar. Sosyal çöküş yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse Türkiye, çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalabilir." diye konuştu.