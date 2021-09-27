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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Kırıkhan İlçe Başkanı Mehmet Gezmen'in Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 21:46
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 22:00
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti

    Hatay’a bir dizi ziyaretler ve toplantılar için gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu görüşmelerin ardından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde vefat eden eski CHP İlçe Başkanı Mehmet Gezmen’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

    Burada partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra merhum Gezmen’in ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Kur’an tilavetinin okunmasının ardından Gezmen ailesi ile görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra taziye evinden ayrıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan taziye ziyareti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan taziye ziyareti #2

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan taziye ziyareti #3

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan taziye ziyareti #4

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