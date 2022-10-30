Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Temel Karamollaoğlu'na tebrik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'nu tebrik etti.

Saadet Partisi'nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleşti.

Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi.

İttifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu tebrik etti.

"Karamollaoğlu'nu tebrik ediyorum "

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet İttifakı ortağımız Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi'nde, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Karamollaoğlu'nu tebrik ediyor, Saadet Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için saatimiz iktidara ayarlı." ifadelerini kullandı.