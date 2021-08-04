CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Hava Kurumu'na yaptığı ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında THK'nın yeniden ayağa kaldırılması için ellerinden geleceğini yapacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki belediye başkanlarıyla birlikte Türk Hava Kurumu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada THK'nın yeniden ayağı kaldırılması için destek sözü verdi.

"AMACIMIZ, THK'YI YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK"

"Tüm amacımız, Cumhuriyet ile yaşıt olan bu kurumun yeniden ayağa kaldırılmasıdır." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye hazırız, umarım iktidar sahipleri de aynı çabayı gösterirler.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan THK ziyareti sonrası açıklama VİDEO

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"UÇAKLARIN BAKIMI GEREKİYOR"

Uçakların bakımı gerekiyor. Türk Hava Kurumu yönetimi "Biz en hızlı 3 ayda uçakları uçurabiliriz" dedi.Haklılar.

"THK İÇİN NE KADAR PARA LAZIMSA HEPSİNİ TOPLARIZ"

Halk bizim belediye başkanlarımıza çok güveniyor. Bize engel olmasınlar, THK için ne kadar para lazımsa hepsini toparız. Her şey şeffaf olur. Yeter ki bize engel olmayın."



