İktidara gelmeleri durumunda ikinci el araba fiyatına sıfır araba aldıracağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere kadar araba alınmamasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından saat 22.00'de bir video yayınlayacağını duyurmuştu.

"Birkaç ay araç almayı ertelerseniz.."

Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çektiği videoyu "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere." notuyla yayınladı.

"Vergileri indireceğim"

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeliyle birlikte bu verginin vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne MTV ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına.

Bizde vergilerle birlikte aracın fiyatı 500 bin lirayı aşıyor. Benim milletin Almanya'daki otomobilin tam iki katını ödüyor. :Nüfusumuzun yüzde 95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı.

Şimdi açıkça çağrı yapıyorum, ilk yapacağım işlerden biri 1.6 motorlu otomobillerde vergileri bugünün yaklaşık 4'te 1 oranına indireceğim.

"İkinci el parasına sıfır araba aldıracağım sizlere"



İkinci el olarak satılan arabanın parasıyla, sıfır araba alabileceksiniz. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek. Ve kısa süre iktidarımızı beklemek."

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım VİDEO