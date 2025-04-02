Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegeler harekete geçti: Aday ol!

Haber Merkezi

CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonları ve buna bağlı soruşturma süreçleri devam ediyor.

Bu süreçte partinin genel başkanının değiştiği son kurultay ve İstanbul Kongresi'nde de şaibe iddiaları soruşturma konusu oldu.

Buna karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisini olağanüstü kurultaya götürme kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU 'ADAY OLMAM' DEMEDİ

CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararını almasıyla eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar geri dönmesi gündemde yine en çok konuşulan ihtimallerden biri oldu.

Konuya ilikin bir de açıklam yapan Kılıçdaroğlu, 'aday olmayacağım' demedi ve şimdiye kadar kendi isteğiyle değil parti içinden kendisine gelen istekle genel başkan olduğunu söyledi.

'KEMALCİ DELEGELER' HAREKETE GEÇTİ

Değerlendirmeleriyle adeta delegenin isteğini işaret eden Kılıçdaroğlu'na beklediği destek de geldi.

Kılıçdaroğlu destekçisi CHP'liler bu kapsamda imza kampanyası başlatarak harekete geçti.

Kılıçdaroğlu'nu göreve çağıran bir metin hazırlanırken söz konusu imza metni kamuoyuna ayansıdı.

"SİZİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

Metinde şu ifadeler yer aldı: