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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı belli oldu

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programı belli oldu

    CHP'den yapılan açıklamada Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyaretinde sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri inceleyeceği vurgulandı.
    • 13.12.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 19:22
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezileri devam ediyor.

    CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından 14-17 Aralık'ta Almanya'da olacak.

    Rifkin ile toplantılar yapacak

    AA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, Almanya ziyaretinde endüstriyel dönüşüm başdanışmanı Jeremy Rifkin ile çeşitli temaslar ve çalışma toplantıları yapacak.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya programının ana temasını "endüstri dönüşümü"nün oluşturacağı belirtilirken, Rifkin'in eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile başlattığı endüstriyel ve yeşil enerji dönüşüm hamlelerini yerinde gözlemleyeceği ve Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar için önemli temaslarda bulunacağı ifade edildi.

    Sektörel kuruluşların temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanan Kılıçdaroğlu, üniversite, işgücü ve üretim süreçlerini yeni teknolojilerle birbirine bağlayan ve bu yolla akıllı endüstriye geçişi sağlayacak modelleri yerinde inceleyecek.

    "Refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimler..."

    Almanya ziyaretinde ayrıca, sosyal devlet anlayışıyla oluşan refahın ve zenginliğin topluma yayılmasına dair deneyimleri de inceleyeceği vurgulanan Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret boyunca üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve ekonomi alanında faaliyet gösteren kurum ve kişilerle de temaslar gerçekleştireceği kaydedildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu nun Almanya programı belli oldu #1


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