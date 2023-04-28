Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı açıklamasına Haluk Bayraktar'dan tepki BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı ABD'nin Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son videosunda açık açık Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara teslim edeceğini söyledi.

Seçilmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı uzay ve havacılık üssü yapacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Peki, bunu kimlerle yapacağız? Gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile yapacağız" şeklinde konuştu.

Haluk Bayraktar tepki gösterdi

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP liderinin bu sözlerine tepki göstererek, "Halen en iyisini Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek… Nuri Demirağ'ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" paylaşımında bulundu.